Site lista músicas e áudios que estão bombando no TikTok

O TikTok é uma rede social bastante baseada em áudios que tocam junto com o vídeo de curta duração — e saber escolher o som certo para acompanhar a sua postagem é bastante importante ao usar a plataforma. Afinal, essa pode ser a chave para a viralização, além de ajudar a revelar novos talentos para a indústria.

Pensando nisso, um site chamado Tiktometer surgiu como uma espécie de “parada de sucessos” da rede social. A partir de uma ferramenta de coleta de dados, ela identifica quais são as músicas que mais estão populares no momento no TikTok — seja por uma alta quantidade de visualizações ou disseminação em outros perfis.

O site é bastante simples e exibe as canções em ordem de viralização, incluindo a quantidade de acessos e em quantos vídeos elas foram reaproveitadas. Nem todos os integrantes do ranking são músicas: alguns são áudios que acabam redublados por outros usuários.

A página de cada áudio exibe informações completas sobre a sua reutilização.Fonte: Tiktometer

Ao clicar em uma canção, você pode acessar as postagens que se utilizam dela ou até baixar o áudio em formato MP3, além de conferir gráficos sobre a popularização da faixa em questão. Não é preciso fazer qualquer login para acessar a ferramenta.

Mesmo próximo de ser banido dos Estados Unidos e atualmente proibido na Índia, o TikTok segue com a popularidade em alta. A rede social, desenvolvida pela chinesa ByteDance, até já ajudou a alavancar artistas pela popularização de hits, sendo o caso mais famoso o de Lil Nas X e o sucesso “Old Town Road”.