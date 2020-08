Snapchat lança filtros especiais para serem usados no TikTok

Não é tão incomum ver publicações em uma rede social que foram feitas em outras. Tweets ‘printados’ e colados nos Stories do Instagram; vídeos do TikTok sendo publicados no Facebook e por aí vai. A partir disto, a Snap, empresa por trás do Snapchat, está lançando filtros de realidade aumentada (RA) especificamente para o TikTok.

São quatro filtros no total criados em parceria com usuários populares da rede social TikTok. Assim, cada filtro traz características específicas para atrair mais pessoas. Os filtros são de:

Jalaiah Harmon : lê o movimento do corpo e cria animações que se movem

Dixie D’Amelio : traz efeitos de desenho animado, relâmpagos e fogos de artifício

Sarati : este faz palavras curtas aparecerem e desaparecerem, acompanhando os movimentos do personagem em destaque

Loren Gray: vai desenhando linhas, curvas, estrelas e mais ao redor do corpo do personagem em destaque

Novos filtros de realidade aumentada do Snapchat voltados para o TikTok.Fonte: Snapchat/Reprodução

Aceitando o rival

Basicamente, é isso aí mesmo o que o Snapchat fez. Sabendo que as pessoas postam vídeos com suas lentes em outras plataformas, ela entendeu o comportamento e se adequou a esta forma de uso. Assim, usuários podem aproveitar os filtros de RA em vídeos gravados no Snapchat para serem publicados na rede social vizinha.

Segundo a Snap, os novos filtros podem rastrear 18 articulações em todo o corpo e já estão disponíveis no ‘Lens Studio’. Com o lançamento, a empresa deixa a entender que usuários costumam navegar nas duas plataformas. E, assim, podem aproveitar ferramentas da Snap em outros lugares, como apontado pelo The Verge.

Em outra ponta, o Facebook segue disputando mercado com o TikTok. Mais recentemente, a empresa lançou no Instagram a ferramenta ‘Reels’, que é um competidor direto da rede social chinesa de vídeos. Ele foi implementado inicialmente em 2019 sob o nome ‘Cenas’ aqui mesmo, no Brasil.