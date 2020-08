Sobrinha de Anitta vive em casa humilde e em situação perigosa

Letícia, filha de 9 anos de Felipe Terra, o irmão de Anitta descoberto no ano passado, está vivendo em uma situação precária. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, após o familiar da funkeira romper o casamento com Thalita, ele saiu da casa que vivia com a ex-esposa e a pequena.

Atualmente, Letícia e a mãe vivem em uma situação muito humilde e até mesmo perigosa. A casa onde moram sofre inundações quando chove, o que, além de ser muito triste, é também uma possibilidade de contaminação de doenças.

Outro ponto que oferece muito risco é que a fiação do local fica exposta. O mofo também já se instalou por diversos cantos da residência.

De acordo com pessoas próximas de Anitta, a situação que a sua sobrinha e sua ex-cunhada enfrentam é de “dar dó”. No entanto, apesar da funkeira já ter oferecido ajuda financeira e ter pedido para Felipe procurar uma casa para a filha e outra para ele, o irmão se nega a aceitar ajuda.

Segundo a colunista, a cantora e outros membros da família não sabem exatamente como está a situação de Letícia e Thalita.