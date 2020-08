Solange Almeida dança de biquíni e evidencia barriga sequinha

Solange Almeida lançou mais uma música — que tem feito sucesso — em junho e a tem divulgado das mais variadas maneiras. Nas redes sociais, a cantora apareceu dançando o próprio som e fez sucesso entre os internautas.

“Quem aí tbm está no modo JBL? Não deixem de curtir em todas as plataformas digitais. Vem com a dona“, escreveu a cantora, também promovendo o seu mais recente DVD, de nome Sol e Mar. No vídeo, ela dançava a música que canta com a parceira Márcia Fellipe.

Solange apareceu com um biquíni estampado, evidenciando seu corpo sequinho. Como resultado, o vídeo foi reproduzido por mais de 600 mil pessoas, além de quase 100 mil curtidas na publicação feita no Instagram, no domingo (9). Famosos e fãs exaltaram a boa forma da artista.

A cantora Gretchen foi sucinta: “Maravilhosa“. A ex-paquita Ana Paula Almeida, depois da polêmica com o marido, surgiu no campo de comentários e disparou: “Linda de viver! Receba a restituição de Deus“. O ator e humorista Gustavo Mendes também enalteceu o corpo da famosa: “Mulherão da porr#“.



Solange Almeida, que em julho assumiu o namoro com Monilton Moura, se divertiu ao mostrar que estava brincando de mímica com duas de suas filhas. A artista ria ao tentar decifrar o que uma das herdeiras tentava interpretar.

Confira: