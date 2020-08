Solange Gomes chama a atenção com topless e faz delação

Usando apenas uma calcinha de cintura alta e fazendo topless, Solange Gomes, que cobriu os seios com a mão e com o cabelo, fez um desabafo no Instagram.

Ao postar a foto na rede social na madrugada desta quarta-feira (12), a ex-banheira do Gugu escreveu na legenda: “É melhor eu aceitar meu novo magro. Até porque aceitar dói menos. Se eu piscar, engordo tudo de novo…E vocês também vivem brigando com a balança?”.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Simone perdeu 17 quilos no começo de 2020, mas não consegue perder os 6 que faltam para ficar com o corpo que quer.

Nos comentários, os seguidores elogiaram. “Que maravilha de mulher”, afirmou um internauta. “Linda“, disse outro. “Delícia, linda, maravilhosa”, derreteu-se um terceiro.

Sempre muito livre em relação ao seu corpo, Solange Gomes já mostrou que posar com pouca roupa é algo comum para ela. Recentemente, a ex-modelo publicou uma foto ousada de um ensaio fotográfico realizado para uma revista adulta em 1999.