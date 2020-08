Solange Gomes revela detalhes de livro picante e conta inspiração

Um ano após lançar sua autobiografia, Solange Gomes resolveu escrever um livro de ficção. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a eterna musa da banheira do Gugu já fechou com a editora Livros Ilimitados para a publicação do novo trabalho.

A nova produção de Solange irá contar com cenas quentes, já que a maior inspiração da autora é o livro 50 Tons de Cinza, obra famosa, que virou filme e fala muito sobre sexo e fetiches entre quatro paredes, incluindo o sadomasoquismo.

Focada no trabalho, Gomes explicou que tem se dedicado bastante ao seu “novo filho”. “Entro a madrugada escrevendo e tenho ido dormir às 5 da manhã. Aproveito o silêncio para dar vida aos meus personagens“, disse a ex-modelo.

Sobre o projeto, ela ainda adiantou: “Estou abordando vários assuntos, como o racismo, assédio, vários tipos de preconceito aliados aos maiores fetiches existentes. Tenho feito entrevistas para entender melhor cada universo”.

De acordo com Solanges Gomes, o lançamento do seu segundo livro está previsto para o início do ano que vem ou quando o isolamento social em consequência do coronavírus terminar de forma completa.