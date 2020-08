SOLICITADA nova PRORROGAÇÃO do auxílio emergencial até dezembro com novo valor

Atualmente, o governo segue estudando a possibilidade de editar uma Medida Provisória para prorrogar o auxílio emergencial mais uma vez. O benefício foi liberado em cinco parcelas de R$ 600. O governo deseja prorrogar o benefício até dezembro, mas pagando menos que o valor atual.

Essa Medida Provisória pode ser apresentada semana que vem. Essa semana, a quinta – e até agora última – parcela do auxílio começou a ser paga. O pagamento é iniciado apenas para beneficiários do Bolsa Família. Líderes de partidos, entretanto, estão defendendo que a prorrogação seja de mais três meses, com uma parcela de R$ 600 e duas de R$ 300.

A possível prorrogação do auxílio emergencial ganhou força após ele ter sido apontado como principal fator para os índices da economia terem sido melhores que o esperado. Além disso, o benefício foi essencial para melhorar a aprovação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), especialmente na região Nordeste.

Para completar, o governo ainda não finalizou a criação do programa Renda Brasil, que irá substituir o Bolsa Família e outros atuais programas. O Renda Brasil será criado para auxiliar brasileiros de baixa renda, de forma semelhante ao auxílio emergencial.

Cálculos do governo apontam que, a cada mês, o auxílio representa custo de R$ 51,5 bilhões. Em almoço nesta quarta-feira com políticos, Bolsonaro deve ter sinalizado que irá verificar se há viabilidade de uma sexta parcela de R$ 600.

O que diz Bolsonaro

Na última quarta-feira, 19 de agosto, o presidente falou sobre uma possível prorrogação do auxílio. “Nós estamos agora em fase final. Hoje eu tomei café com Rodrigo Maia, no Alvorada, e também tratamos sobre o auxílio emergencial. Os R$ 600 pesam muito para a União. Se não é dinheiro do povo, porque não está guardado, é endividamento. Se o país se endivida demais, acaba perdendo sua credibilidade no futuro”, disse ele.

“Alguém falou aí de R$ 200, eu acho que é pouco, mas dá para chegar no meio-termo, e nós buscarmos para que ele venha a ser prorrogado por alguns meses, talvez até o final do ano, de modo que nos consigamos sair dessa situação”, continuou.

Paralelamente à discussão sobre a prorrogação do auxílio, o governo também estuda a criação do Renda Brasil. O novo programa irá substituir o Bolsa Família, com objetivo de virar uma das marcas de sua gestão.