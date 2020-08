Solteira, Nadja Pessoa surge de lingerie e exibe curvas

Solteira, Nadja Pessoa chamou atenção dos seus seguidores do Instagram ao surgir de lingerie vermelha em uma postagem. Deitada na cama, a ex-peoa recebeu vários elogios.

Na publicação, a loira apareceu em duas fotos. Na primeira, Nadja fotografou bem de perto e só com um pouco do sutiã aparecendo. Na segunda, ela resolveu deitar na cama para exibir as curvas.

“Uma mulher de sucesso é aquele que constrói uma base firme com os tijolos que jogaram nela”, legendou a famosa, que passou maquiagem e batom rosa para os cliques.

Nos comentários, a influenciadora digital foi elogiada. “Linda”, disse uma seguidora. “Poderosa“, afirmou outra. “Maravilhosa“, escreveu uma terceira. “Boneca linda“, derreteu-se mais uma.

Vale lembrar que Nadja Pessoa está solteira desde que terminou o casamento com D’Black em junho deste ano. O relacionamento conturbado chegou ao fim também rodeado de polêmicas.