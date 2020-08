Sony Xperia 8 Lite é o novo intermediário com tela ultrawide

A Sony apresentou recentemente o Xperia 8 Lite, novo intermediário da marca que possui especificações similares ao Xperia 10. A principal diferença fica por conta das câmeras traseiras, que trazem números inferiores no novo modelo.

Enquanto o Xperia 10 chegou ao mercado com sensores de 13 MP e 5 MP, o novo celular conta com câmera principal de 12 MP e uma solução secundária de 8 MP. Segundo a fabricante, o smartphone também possui zoom óptico de 2x e consegue capturar imagens com fundo desfocado.

O Xperia 8 Lite está disponível nas cores preto e branco.Fonte: GSM Arena

Na parte do design, o destaque do Xperia 8 Lite é a tela de 6” LCD com resolução Full HD. Assim como o Xperia 10, o produto adota proporção 21:9, que é a mesma utilizada nos cinemas e em monitores ultrawide.

O aparelho conta com uma borda avantajada na parte superior frontal, que guarda um sensor de selfies de 8 MP. Em seu interior, o celular traz um processador intermediário Qualcomm Snapdragon 630, 4 GB de RAM e 64 GB para armazenamento.

O leitor de digitais do Xperia 8 Lite está localizado na lateral do celular.Fonte: GSM Arena

As especificações do smartphone também incluem bateria de 2.870 mAh com carregamento via USB-C e entrada de 3,5 mm para fones de ouvido. O aparelho chega ao mercado com o Android 9.0 Pie, versão do sistema operacional da Google com quase dois anos.

A Sony já está vendendo o Xperia 8 Lite no Japão por 29.800 ienes, cerca de R$ 1.550 em conversão direta para a nossa moeda. O aparelho começará a ser entregue em 1° de setembro e ainda não tem previsão de lançamento em outros mercados.