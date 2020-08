Sophia Abrahão abre o jogo e revela momento difícil da relação com Sérgio Malheiros

Juntos há bastante tempo, Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros já passaram por momentos difíceis no relacionamento. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz revelou que os dois precisaram organizar o andamento das coisas no início da quarentena.

“Agora a gente está melhor do que nos meses iniciais. Eu estava ansiosa, ele também. Uma coisa que surtiu efeito foi uma reorganização da divisão de tarefas“, iniciou Sophia.

Explicando a razão do feito, a artista continuou: “Parece que não é grande coisa, mas pode gerar ruído. Conseguimos redistribuir“.

Os atores, que moram juntos há quatro anos, tiraram essa sabedoria de como agir em situações delicadas da terapia que fazem.

“Nós fazemos terapia de casal há dois anos, e esse tipo de conselho vem das sessões. Temos um cronograma para definir o que cada um faz dentro de casa. Também ficamos em cômodos separados por causa do trabalho ao longo do dia“, revelou.

“É importante ele ter as coisas dele, e eu, as minhas. Até ajustar tudo, foi difícil. Mas depois que entramos no eixo está tudo ótimo. À noite, temos nosso momentinho de assistir a um filme ou a uma série, de fazer um jantar“, completou.

“Conseguimos nos restabelecer para não pirar. Mantivemos a individualidade e potencializamos nossos momentos juntos. Sozinha ia ser muito mais complicado suportar a quarentena“, afirmou Sophia Abrahão, que volta à TV na segunda fase de Salve-se Quem Puder.