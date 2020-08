Sophia Abrahão deixa cabelo ruivo de lado e radicaliza o visual

Confirmada na segunda fase de Salve-se Quem Puder, Sophia Abrahão radicalizou o visual e trocou os fios claros por um moreno fatal, já que interpretará uma advogada chamada Júlia, sobrinha de Hugo (Leopoldo Pacheco).

O resultado foi mostrado em seu perfil no Instagram e, ao GShow, a atriz disparou: “Adoro poder brincar com meu visual através das mudanças nos cabelos. Já faz muito tempo que não coloco extensões também, tô bem feliz com ele natural”.

“Estava há algum tempo já ruiva e estou muito feliz com o resultado. Inclusive, já usei um tom parecido quando gravei ‘Confissões de Adolescente’. Adoro ser morena”, completou. Nos comentários, ela arrancou elogios dos fãs.

“Ela não é como a Marina Ruy Barbosa que fica com o mesmo cabelo em todas as novelas”, disparou uma internauta. “A bixa fica linda com qualquer cor de cabelo, meu sonho”, brincou outra. “Me lembrou ela naquele filme Confissões de Adolescente”, relembrou mais uma.

Antes da mudança, à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Sophia havia comentado a retomada dos trabalhos em meio a pandemia.

“Acho que essa nova maneira de trabalhar vai nos colocar novamente com os pés no chão. Na maquiagem, por exemplo, devemos ter bastante cuidado. Claro que vai haver um respaldo dos profissionais, mas será mais do que nunca um trabalho de equipe”, afirmou ela.

“Eu devo ter alguma mudança no cabelo, mas ainda não ficou definido. Ainda que a realidade seja essa, tão diferente, estou ansiosa para voltar a atuar”, confessou.

A atriz também revelou ter um carinho especial pelo autor do folhetim, Daniel Ortiz. “Daniel Ortiz é meu cupido. Foi em Alto astral, novela dele, que conheci o Sérgio (Malheiros, seu namorado)”, confidenciou Sophia.

“Quando recebi o telefonema com o convite para a novela, fiquei felicíssima porque o tenho nessa memória especial. Aí contei a novidade para amigas noveleiras de fora do meio, e elas amaram. A personagem, apesar de ser do bem, é muito diferente de mim”, analisou.

