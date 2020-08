Sophia Abrahão revela como é seu casamento com Sérgio Malheiros

Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros pretendiam se casar em 2020 e a decisão precisou ser adiada por conta da pandemia do coronavírus, mas não é por isso eles se sentem “menos casados”.

“Moramos juntos há pouco mais de 4 anos. A gente já se sente casado, mas sempre tivemos vontade de oficializar até pelo ritual”, explicou a atriz, durante uma live da Vogue Brasil no Instagram.

“Estávamos pensando fazer no início do semestre, no civil, com uma festa íntima mesmo, agora não sei. Espero que em breve. Não tem clima para celebrações e comemorações agora”, explicou.

Eles passariam a lua de mel na Europa, mas houve uma mudança de planos: “Nem queremos mais porque não dá. Temos dias melhores, piores, temos que aprender a lidar com a ansiedade de retomar projetos”.

“Mas estamos nos mantendo fortes, um apoia o outro. No começo foi difícil, a gente não sabia o que estava acontecendo, não tínhamos muitas informações. Eu e o Sérgio sempre fomos muito caseiros”, revelou.

Mas Sophia Abrahão desabafou: “Uma coisa é você querer ficar em casa, outra é ser obrigado. Não estamos trabalhando fora, e têm pessoas perdendo emprego, as coisas estão oscilando. Quando anunciou o isolamento eu entrei em pânico”.