Sophia Abrahão substitui Sabrina Petraglia em Salve-se Quem Puder

Apesar do encurtamento devido à Covid-19, a nova fase de Salve-se Quem Puder vai ganhar mais um reforço no elenco: Sophia Abrahão. O retorno da novela acontecerá apenas em 2021 com uma curta temporada de 53 capítulos, número necessário para encerrar a trama de Daniel Ortiz.

Segundo a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz vai entrar no lugar de Sabrina Petraglia, que engravidou na quarentena e deixará o folhetim. Na história, Sophia fará o papel de Júlia, sobrinha de Hugo (Leopoldo Pacheco). Ela viaja de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro a fim de saber se Téo (Felipe Simas) irá operar a coluna.

Enquanto isso, Rodrigo Simas também se prepara para ingressar na produção das 19h, como substituto do ator português José Condessa, que deixou o time devido a conflitos de agenda com trabalhos assumidos em Portugal. O ator deve interpretar um mexicano.

Alejandro, seu personagem, irá disputar o amor de Luna (Juliana Paiva) com o tipo interpretado pelo irmão, Felipe Simas, Téo. No enredo, Alejandro e Luna são amigos de infância; o mexicano virá até a América do Sul por uma razão qualquer e conseguirá reencontrá-la.

As gravações de Salve-se Quem Puder retornaram na segunda-feira (10), do mesmo modo que outras produções da casa; os devidos protocolos de saúde foram adotados para as filmagens.