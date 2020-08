Sósia mirim de Ana Paula Arósio surge irreconhecível após 16 anos de comercial

Ana Paula Arósio voltou aos holofotes em um comercial na semana passada e virou assunto em todas as redes sociais, fazendo com que os fãs lembrassem de outra propaganda que “viralizou” no passado.

Há 16 anos, em 2004, a morena dividiu a propaganda da Embratel com uma “sósia” mirim de apenas 4 anos de idade, Rafaela Romolo, que chamou a atenção de todos por conta da semelhança com a global.

Agora, a moça está com 20 anos de idade e voltou a virar assunto depois de tanto tempo, mesmo sendo bastante discreta nas redes sociais. Sua última publicação foi há alguns meses, em abril deste ano.

“Na tentativa de mexer um pouquinho o corpo no meio do mato”, escreveu na legenda de uma foto dançando em meio à natureza. Segundo o UOL, a jovem cursou teatro na Célia Helena Centro de Artes e Educação.

Aos 15 anos de idade, ela chegou a trabalhar como modelo para a agência Ford Models e, para a surpresa de todos, continua bastante parecida com Ana Paula Arósio, principalmente por conta das sobrancelhas.

Confira: