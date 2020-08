SP: Alunos podem ‘visitar’ escolas particulares com hora marcada

Enquanto não há uma decisão anunciada para a retomada das aulas presenciais nas escolas particulares, algumas delas decidiram abrir para visitas de alunos.

Segundo as instituições, essa iniciativa funcionará para que as crianças possam aproveitar parquinhos e salas de estudo, mas isso com horário marcado.

O objetivo da medida, de acordo com as escolas que a determinaram, é permitir o uso das áreas comuns, que estão sem uso atualmente. Além disso, deve servir para adaptar os estudantes para um possível retorno às aulas presenciais em meio à pandemia do novo coronavírus.

As aulas presenciais, que estão suspensas desde março, quando iniciaram as medidas de isolamento, quando retornarem, devem demandar restrições. O uso de máscaras de proteção e o álcool em gel durante as atividades é algumas das regras para escolas particulares e públicas.

Visitas de convivência

A Senses Montessori, localizada no Brooklin, na Zona Sul da capital é uma das escolas particulares que decidiu abrir para que alunos pudessem visitar o espaço.

A ideia das “visitas de convivência”, segundo a direção da instituição, nasceu após uma decisão conjunta com os pais e os educadores. Houve conversas acerca da necessidade das crianças aproveitarem um espaço de uso ao livre que existe na escola.

As visitas serão todas com horário marcado e as áreas comuns poderão ser usadas individualmente. De acordo com a escola, não serão ministradas aulas, atividades pedagógicas e nem ações conjuntas com diversos alunos.

“Percebemos nesses contatos frequentes com as famílias durante o programa de Ensino à Distância uma necessidade de muitas delas em terem acesso a um espaço seguro ao ar livre. No contexto que vivemos em São Paulo, muitas crianças estão há quatro meses trancadas dentro de apartamentos. Na nossa escola, temos uma ampla área verde. Diante dessa demanda, organizamos uma possibilidade de visita individual da família ao ambiente da escola”, disse a direção acadêmica da escola ao G1.

Segundo a escola, cada família ficará no local por 30 minutos, com horário previamente agendado, e com a presença de uma professora. Haverá higienização após o uso.

A Secretaria Estadual de Educação informa que as escolas particulares possuem independência para realização das atividades. Além disso, diz que a administração pública não pode interferir da decisão das visitas e demais acordos com os pais.

