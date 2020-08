Space Jam 2: Tune Squad ganha novo uniforme apresentado por LeBron James

Em suas redes sociais, o jogar de basquete do Los Angeles Lakers, LeBron James, que também é o astro do filme Space Jam 2, mostrou o novo uniforme do Tune Squad. Lembrando que o novo filme será chamado oficialmente de Space Jam: Um Novo Legado.

Confira a novidade:

Would it be the Family Reunion without a special surprise?! @mavcarter gives our I Promise families the first ever look at @KingJames in his @spacejammovie ‘A New Legacy’ jersey! ???? pic.twitter.com/XsPYL1dvcU

— LeBron James Family Foundation (@LJFamFoundation) August 18, 2020