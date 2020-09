SpaceX chega ao 100° lançamento de foguete com missão recorde

A empresa de transporte espacial SpaceX realizou um lançamento histórico no último domingo (30). O primeiro motivo é uma marca importante atingida pela empresa comandada por Elon Musk. Trata-se do centésimo lançamento realizado pela SpaceX, que começou a realizar missões para empresas privadas e governamentais em 2006. Só neste ano, já foram realizadas 15 decolagens bem sucedidas.

Além disso, esse foi o primeiro lançamento em órbita polar realizada pela SpaceX no Cabo Canaveral. O trajeto é diferente do tradicional e envolve um direcionamento para o sul, contornando a costa leste da Flórida e passando por Cuba. Normalmente, os foguetes seguem um caminho próximo ao da linha do Equador, em vez de cruzar os polos da Terra.

After launching SAOCOM 1B and two rideshare payloads to orbit, Falcon 9’s first stage returns to Earth and lands at Landing Zone 1 — completing SpaceX’s first polar orbit mission from Florida pic.twitter.com/dOeZEaKFAR

— SpaceX (@SpaceX) August 31, 2020