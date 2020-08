SpaceX Crew Dragon completa missão tripulada com sucesso

No último domingo (2), os astronautas da NASA Robert Behnken e Douglas Hurley voltaram à Terra com sucesso a bordo da cápsula SpaceX Crew Dragon, que aterrissou no mar da costa da Flórida por volta das 15h48 (horário de Brasília) após uma viagem de cerca de 19 horas iniciada na Estação Espacial Internacional.

Ambos entraram para a História em 30 de maio por terem se tornado as primeiras pessoas a se lançarem em baixa órbita em um veículo comercial construído pela SpaceX. A missão, chamada Demo-2, também marcou a primeira vez em nove anos em que a agência espacial realizou um lançamento do tipo em território norte-americano, após a aposentadoria de sua frota de ônibus espaciais.

“Thanks for flying @SpaceX.” ?? Current Location: Planet Earth A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3 — NASA (@NASA) August 2, 2020

De acordo com Jim Bridenstine, administrador da instituição, este é apenas o começo. “Estamos iniciando uma nova era no voo espacial tripulado, na qual a NASA não é a única compradora, proprietária e operadora de todos os equipamentos. Vamos nos tornar apenas uma cliente de muitos clientes em um mercado comercial robusto de voos espaciais em órbita terrestre baixa.”

A vitória, claro, levou em fala que todas as operações de lançamento, ancoragem, retorno e recuperação de dispositivos foram bem-sucedidas.

Ajustes e inconveniências

Demo-2 é resultado de uma parceria da NASA com a SpaceX, companhia de Elon Musk, na qual foram investidos US$ 2,6 bilhões de dólares apenas pela entidade. Apesar de ter dado tudo certo, foram identificados dois problemas após uma análise mais cuidadosa.

Viu-se que o gerador de backup falhou no GO Navigator, o navio de recuperação que retirou o Crew Dragon da água após o mergulho. Além disso, níveis de tetróxido de nitrogênio, um oxidante tóxico, permaneceram levemente elevados ao redor da cápsula por mais tempo do que os membros da equipe esperavam.

BoB Behnken e Doug Hurley, após a chegada da SpaceX Crew Dragon.Fonte: Reprodução

Uma terceira inconveniência também ocorreu, mas nada relacionado à Crew Dragon. Isso porque barcos particulares lotaram o local logo após o desembarque, desrespeitando a distância estabelecida pela Guarda Costeira dos Estados Unidos – o que pode atrapalhar os procedimentos.

Ainda assim, a presidente e diretora de operações da SpaceX Gwynne Shotwell declarou estar satisfeita com o resultado: “Essa foi uma missão incrivelmente tranquila.”