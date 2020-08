SpaceX é escolhida para lançar missão da NASA à Lua

A SpaceX foi a empresa escolhida para lançar uma missão à Lua programada para o final de 2022, patrocinada pela NASA. O anúncio foi feito nessa quarta-feira (26), pela Masten Space System (MSS), empresa responsável por desenvolver o projeto da sonda lunar.

Intitulada Masten Mission One (MM1), a missão vai levar o módulo XL-1 ao polo sul do satélite natural, que carregará uma série de instrumentos científicos e outras cargas comerciais. O equipamento será utilizado para realizar tarefas como mapear a composição e a temperatura da Lua, além de registrar imagens para pesquisas geológicas e coletar amostras de materiais.

Na sonda, que será levada até lá pela empresa de Elon Musk, também estará presente um pequeno veículo espacial, cuja função é procurar sinais de água no solo lunar, de acordo com a Masten.

A sonda XL-1 conta com vários equipamentos para realizar experimentos no solo lunar.Fonte: Masten Space System/Divulgação

A MM1 faz parte da iniciativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Por meio deste programa, a agência espacial americana realiza parcerias com empresas de diferentes setores, para fornecer equipamentos científicos e tecnologia às suas missões de exploração, possibilitando a redução de custos. Outras duas missões, incluídas no projeto, serão lançadas em 2021, uma delas também decolando com a SpaceX.

Missão é parte do Programa Artemis

O lançamento da sonda lunar XL-1 da Masten tem ligação direta com o Programa Artemis, da NASA, que pretende levar o homem de volta à Lua, em 2024. O veículo vai pousar na mesma região onde acontecerá a chegada da viagem tripulada, fazendo uma espécie de preparação do terreno.

A ideia é fornecer à agência espacial todas as informações a respeito dessa área, facilitando a chegada das próximas missões, além de preparar materiais para o futuro trabalho dos astronautas.

Por enquanto, não há data programada para o lançamento da MM1, mas a previsão é de que a decolagem aconteça no segundo semestre de 2022.