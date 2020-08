SpaceX lança mais 57 satélites nesta sexta [veja ao vivo]

Nesta sexta-feira (07), a SpaceX vai lançar mais 57 satélites Starlink. Essa será 11ª missão de lançamento desses satélites que formarão a constelação Starlink, um projeto que visa fornecer sinal de internet banda larga para todo o globo terrestre, principalmente para as regiões mais necessitadas.

A missão desta sexta será a oitava somente este ano, e a decolagem será feita a partir Complexo de Lançamento 39A, no Kennedy Space Center da NASA, no estado da Flórida.

Fonte: Pixabay/ReproduçãoFonte: Pixabay

Logo após a decolagem, a SpaceX tentará aproveitar o primeiro estágio do foguete Falcon 9, responsável pelo lançamento. O pouso do foguete deverá ocorrer no mar, em um navio estrategicamente posicionado.

Este, aliás, será o quinto voo do Falcon 9, que já lançou a missão Demo-1, em 2019 (que enviou uma cápsula Crew Dragon desaparafusada para a Estação Espacial Internacional), um trio de satélites de observação da Terra pra o Canadá e duas outras missões Starlink no início deste ano.

O projeto Starlink foi criticado por astrônomos que defendem a “escuridão intocável” do céu, uma vez que seus satélites são muito brilhantes, especialmente após a decolagem. A companhia, no entanto, está de esforçando para reduzir esse brilho.

Além dos satélites Starlink, a missão de sexta ainda vai enviar dois satélites BlackSky para a órbita, que faz parte de um acordo de compartilhamento de viagens com a Spaceflight Inc.

Assista ao vivo

O lançamento será na sexta-feira (05), e está marcado para as 02:12hs (madrugada no Brasil, pelo horário de Brasília), mas a transmissão deve começar uns 15 minutos antes.