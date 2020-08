SpaceX prepara novo protótipo da Starship para teste de voo

O mais novo protótipo da Starship, nave com a qual a SpaceX pretende colonizar Marte, foi levado para a plataforma de lançamento em Boca Chica, no Texas (EUA), na última quarta-feira (12). A chegada do equipamento ao local pode indicar a proximidade de um novo teste de voo de baixa altitude.

A versão, chamada SN6, é bastante parecida com a SN5, que fez um teste na semana passada e agora precisa de alguns reparos antes de voar novamente. Ambas utilizam o mesmo motor Raptor e provavelmente devem decolar somente em testes de saltos curtos, como o feito há poucos dias.

No caso do sexto protótipo, há ainda algumas etapas a cumprir até sua liberação. Ele precisa passar pelos testes de pressão com nitrogênio em temperatura ambiente e criogênico com o empuxo simulado de 250 toneladas. Na sequência, o SN6 pode ter o Raptor instalado e partir para as fases de ensaio geral molhado, pré-ignição e disparo estático.

O SN6, à direita, ainda vai fazer o seu primeiro teste de voo.Fonte: Twitter/Elon Musk

Quando estiver pronta para iniciar sua jornada rumo à Lua e ao Planeta Vermelho, a espaçonave terá 50 metros de altura e capacidade para transportar até 100 passageiros, contando com seis motores Raptor. Para lançá-la, a empresa de Elon Musk pretende usar um impulsionador gigante, que terá 31 Raptors próprios.

Resort para os futuros passageiros espaciais

A vila de Boca Chica deve se transformar, futuramente, em um dos espaçoportos mais movimentados do mundo. De olho no turismo espacial, a companhia quer construir um resort no local, para receber os passageiros que adquirirem uma passagem na Starship — o preço deve ficar em algumas centenas de milhares de dólares.

Para tanto, a SpaceX já até anunciou uma vaga de emprego, para o cargo de gerente do seu primeiro resort. O profissional, que precisa ter experiência com marcas de luxo, vai supervisionar todo o trabalho, do início das obras à inauguração.