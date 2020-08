Sport acerta a contratação de Lucas Venuto, do Santos, até o fim do Brasileirão

O Sport acertou a contratação por empréstimo do atacante Lucas Venuto. O jogador, que pertence ao Santos, ficará no clube pernambucano até o final do Campeonato Brasileiro. A negociação já havia sido antecipada pela Gazeta Esportiva.

Parte do salário do atacante continuará sendo pago pelo Peixe durante o ano de 2020. O Alvinegro gostaria que o Leão arcasse com 100% dos custos, mas acabou cedendo e aceitou arcar com uma “fatia”.

Venuto tem 25 anos e contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2022. Ele atuou apenas uma vez nesta temporada e não empolgou o técnico Jesualdo Ferreira.

Lucas Venuto foi revelado pelo Red Bull Brasil, passou pelo RB Leipzig, FC Liefering, Grodig, Áustria Viena e Vancouver Whitecaps antes de chegar ao Santos, em 2019.