Sport vence o Decisão e garante a permanência na primeira divisão do Pernambucano

Neste sábado, o Sport garantiu a permanência na elite do Campeonato Pernambucano e escapou de um vexame histórico. No segundo jogo do quadrangular contra o rebaixamento, o Sport venceu o Decisão por 3 a 0, fora de casa, disparando na primeira colocação da “mini-competição”. Os gols dos visitantes foram marcados por Leandro Barcia, Betinho e Elton.

Com seis pontos em duas partidas disputadas, o Sport é líder absoluto do quadrangular. Na próxima e última rodada, a equipe terá pela frente o Petrolina, na terça-feira, às 16h, na Ilha do Retiro.

O Sport começou o jogo com tudo e conseguiu abrir o placar logo aos nove minutos. Após rebote do goleiro, Patric cruzou e Barcia fez de cabeça. Seis minutos depois, Betinho arriscou de longe e o goleiro do Decisão falhou, permitindo que o Leão ampliasse.

Fim do primeiro tempo: Decisão 0x3 Sport. Gols rubro-negros foram marcados por Leandro Barcia, Betinho e Elton. #DECxSPT #PST pic.twitter.com/ATRBabdKYq — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 1, 2020

Antes do intervalo, os visitantes chegaram ao terceiro, Elton. O atacante aproveitou cruzamento rasteiro de Marquinhos e mandou para as redes. No segundo tempo, o Sport apenas administrou a vantagem e esperou o tempo passar, garantindo o resultado que precisava para permanecer na primeira divisão.