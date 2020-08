SporTV define Karine Alves como substituta de Rodrigo Rodrigues no Troca de Passes

O SporTV já decidiu sobre quem vai substituir Rodrigo Rodrigues, morto vítima de coronavírus, em julho passado. Karine Alves foi a escolhida para assumir o comando do Troca de Passes.

A jornalista já estava a frente do programa de forma interina desde o afastamento do antigo titular. A apresentadora está no canal do grupo Globo desde março deste ano, transferida do canal Fox Sports, onde exerceu o seu papel por quase oito anos.

Antes da perda de Rodrigo, Karine estava sob o comando do Tá na Área, do canal, que agora passou a ser apresentado por Carlos Cereto, desde a última terça-feira (11).

No canal há cerca de 20 anos, Cereto já atuou como repórter, produtor, comentarista, como apresentador, a experiência é recente, quando passou a ancorar o Acabou a Brincadeira, que ficou pouco tempo no ar e foi encerrado no fim do ano passado. A partir de então, o jornalista passou a fazer parte do elenco do Seleção SporTV.

Karina começou sua carreira na RBS, emissora afiliada a Globo no Rio Grande dos Sul, trabalhou por oito anos e cinco meses. Já no Fox Sports, ela era âncora do Central Fox, além de repórter em coberturas de diversos eventos esportivos.

O repórter Mauro Naves, demitido da Globo, após envolvimento no caso de acusação de estupro contra o jogador Neymar, entrou no time do Fox Sports para exercer a função antes atribuída a Karine.