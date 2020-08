Stalinismo: Entenda o que foi, características e contexto histórico

O stalinismo foi o modelo de governo da URSS durante o comando de Josef Stalin. Era um regime cujo a principal característica era o totalitarismo.

É um tema muito cobrado nas provas de história em vestibulares e no ENEM. Portanto vale a pena conhecer detalhes e o contexto no qual se encaixa.

O que foi o Stalinismo?

O Stalinismo foi um regime totalitário imposto na União Soviética entre 1927 e 1953 e tinha como líder Josef Stalin. De ideologia comunista, o governo soviético conseguiu industrializar a URSS e rivalizar com os Estados Unidos.

Considerado um dos governos mais autoritários da história, o Stalinismo ficou marcado pela falta da liberdade de expressão e perseguição a opositores.

Stalinismo – Características

As decisões no Stalinismo eram todas tomadas e controladas pelo Estado. E com isso, todos os campos passavam pelas mãos do governo, economia, cultura, desenvolvimento, entre outros fatores.

Ademais, foi no Stalinismo que a KGB – Comitê de Segurança do Estado foi criada. Nada mais do que uma das maiores redes de espionagem do mundo.

Através dela que o governo possuía um controle quase que total. Opositores sofriam com perseguições, exílios, deportações e mortes.

Não havia liberdade de expressão, assim como os meios de comunicação eram frequentemente censurados. Religião, cultura e obras literárias também sofreram censura na mão do governo.

Além disso, o Stalinismo possuía forte propaganda para promover o governo. Tinham como principal propaganda o nacionalismo e o culto ao líder Stalin.

Contexto histórico

A partir da Revolução Russa em 1917 e a derrota na Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918), a Rússia começou a enfrentar muitos problemas, principalmente econômicos e sociais.

Com a morte de Lênin em 1924, Josef Stalin acaba tornando-se líder da URSS de forma conturbada. Assume então o poder definitivamente em 1927 logo após a morte de seu inimigo Leon Trótski, líder do exército vermelho.

Anos antes, depois do fim da Primeira Guerra, a saber, Stalin tinha como principal foco o desenvolvimento industrial e econômico através da criação de planos quinquenais.

Com isso, a URSS virou uma ditadura produtivista que estava a todo vapor. O desemprego nessa época era praticamente zero e cada vez mais os operários trabalhavam com quase nenhum dia de descanso.

Nesse ritmo frenético a URSS, em 1940, estava em terceiro lugar na industrialização mundial. Um pouco antes na década de 30 este forte crescimento econômico melhorou a qualidade de vida de boa parte da população.

Porém, mesmo com o desenvolvimento o medo e o terror tomava conta da população por conta das duras punições impostas aos opositores e a forte repressão e censura do Stalinismo.

Já durante a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), a URSS derrotou os nazistas ao lado dos chamados Aliados que contavam com os EUA, Reino Unido, França e a URSS.

Com a vitória na guerra a popularidade de Stalin disparou, consagrando-o como um herói nacional, aumentando ainda mais o culto a sua personalidade.

Morte de Stalin

O líder da URSS Josef Stalin morreu em 1953 em decorrência de um AVC – Acidente Vascular Cerebral. Toma posse como novo líder da União Soviética Nikita Kruschev.

Kruschev resolve acabar com o culto ao ex-líder e denuncia todos os crimes cometidos por ele ao longo de sua ditadura. A denúncia acabou sendo vazada para o mundo todo e acabou gerando muitas críticas ao regime comunista soviético.

Vale ressaltar que o Stalinismo foi o período em que Josef Stalin comandou a URSS e teve como principais feitos a industrialização do país e o combate contra a Alemanha nazista. Em contrapartida, também ficou negativamente conhecido pelo totalitarismo, assim como pelo grande terror.

