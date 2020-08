Star Wars: novo especial de Natal será lançado no Disney+

A Lucasfilm irá lançar um novo especial de Natal da franquia Star Wars. O episódio será uma animação LEGO e irá reunir diversos personagens da franquia para o (não tão) saudoso feriado, na companhia de Chewbacca e a família do wookie. Abaixo você pode conferir duas imagens da animação.

‘Lego Star Wars: Especial de Natal’Fonte: Lucasfilm/Divulgação

‘Lego Star Wars: Especial de Natal’Fonte: Lucasfilm/Divulgação

De acordo com a sinopse oficial, “Rey e BB-8 partem em uma missão para obter um mais conhecimento da Força, mas sua visita a um misterioso Templo Jedi os faz viajar através do tempo e do espaço. Rey interage com Luke Skywalker, Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, Yoda e outros personagens em alguns momentos amados da franquia, enquanto tenta voltar a tempo para celebrar o Dia da Vida com seus amigos no planeta natal de Chewbacca, Kashyyyk”.

O lado sombrio da franquia

Considerado por muitos a pior obra do universo Star Wars, o Especial de Natal de Star Wars foi ao ar no dia 17 de novembro de 1978. O filme foi o primeiro derivado da franquia e conta com uma reputação indigna, graças ao roteiro bobo e às atuações exageradas dos atores.

Apesar disso, o produtor-executivo do longa, Josh Rimes, afirma que a animação pretende manter o mesmo espírito do especial de 1978.

“Queríamos revisitar o original e fazer algumas referências”, disse Rimes. “É uma celebração da saga. Muitos personagens estarão interagindo com personagens diferentes e talvez até versões diferentes de si mesmos em diferentes idades. E isso cria situações realmente hilárias, como a relação de professor e aprendiz com Rey mais experiente e um Luke mais jovem”.

Também foi confirmado que alguns atores da franquia irão participar da dublagem, porém, não foi revelado quais. Assim como aconteceu com o original, o novo Especial de Natal de Star Wars chega ao catálogo do Disney+ no dia 17 de novembro.