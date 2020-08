Sthefany Brito se irrita com opiniões invasivas sobre filho e cachorros

Sthefany Brito está casada com Igor Raschkovsky há dois anos e grávida de 5 meses, esperando o primeiro filho do casal. Nas redes sociais, onde compartilha cliques da gestação, a futura mamãe acabou se irritando com certos comentários que vem aparecendo de maneira repetitiva.

A atriz, que é muito apegada a seus cachorros de estimação, viu seus seguidores a questionando massivamente sobre a possível alergia do herdeiro à pelos, mesmo ainda faltando 4 meses para o nascimento. No Instagram, na ferramenta de stories, ela foi bem objetiva no início: “Não sei e nem vou pensar nisso agora… Mas nunca, em hipótese nenhuma meus cachorros saem da minha casa”.

Sthefany acabou se incomodando mais com as críticas, chegando a se emocionar a gravar uma sequência de quatro vídeos: “Eu já fiz uns Stories aqui, apaguei, contei até 100 e estou aqui regravando. Se meu filho for alérgico a pelo de cachorro, eu vou procurar ajuda e vou fazer o que for melhor para ele e para os cachorros. Porque os cachorros, no caso, são meus filhos também”.

Agora de modo irônico, a irmã de Kayky Brito clamou por prudência nas opiniões que vem recebendo: “Então muito obrigada pelas histórias que vocês estão compartilhando e pela preocupação excessiva que vocês estão tendo se meu filho vai ter alergia ou não a cachorros. Realmente, não precisa. Vamos deixar ele nascer primeiro, não vamos nos preocupar antes da hora. Vocês não precisam mais compartilhar comigo histórias de fulano que doou cachorro porque aqui isso não vai rolar. Tá? Obrigada”.

Sthefany Brito, em recente conversa na rede social, confessou que tem se reinventado para não abolir o sexo na gravidez: “Então… é muito pessoal, né? É tudo muito diferente, tem que ir nos adaptando, porque temos uma barriga bem grande. Vai dando um jeito, descobrindo novos jeitos… Quem quer faz acontecer, né?”.

Confira: