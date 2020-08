Stranger Things terá experiência drive-thru em Los Angeles

Stranger Things é uma das produções americanas de maior sucesso da Netflix. Amada por todos os públicos e em diferentes regiões do planeta, a série rende uma boa grana para a plataforma de streaming e, ao que tudo indica, deve receber um novo investimento.

Recentemente, foi confirmado que o famoso seriado teen ganhará uma experiência drive-thru no centro de Los Angeles. O novo negócio terá o nome de Stranger Things: The Drive-into Experience e é focado para este período de isolamento social.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

O Stranger Things: The Drive-into Experience

O projeto drive-through está sendo co-produzido pela Netlfix e pela Fever, e a direção criativa do evento é responsabilidade da Secret Cinema, que foi a criadora de eventos interativos de Stranger Things no Reino Unido.

O ponto principal da atividade é ser algo que respeite as normas de quarentena e, por conta disso, as pessoas devem conseguir se divertir sem poder sair dos carros. Dessa forma, a ideia é que a experiência funcione como uma mistura de drive-through, teatro e parque temático.

Isso porque as pessoas irão dirigir, em comboios de 24 veículos, de cenário em cenário, sendo que cada um desses pontos de parada contará com apresentações diferentes e muitos efeitos especiais para trazer a sensação de imersão no mundo de Stranger Things.

Segundo o site Variety, entre os cenários já confirmados estão: o Starcourt Mall, o Mundo Invertido e os laboratórios russos.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

A venda de ingressos começa apenas no dia 26 de agosto, mas já está no ar uma lista de espera para o evento.