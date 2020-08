Street Fighter V: Dan, Rose, Oro e Akira são anunciados para jogo

Durante a transmissão Street Fighter V Summer Update, a Capcom anunciou que Dan, Rose, Oro e Akira, lutadores muito queridos pelos fãs, retornarão na temporada 5 de Street Fighter V: Champion Edition. Entretanto, os personagens ainda não tiveram data de lançamento para chegar ao game, mas chegarão entre 2020 e 2021.

Rose, Dan e Oro são lutadores que retornam do elenco da franquia, mas Akira é uma personagem convidada de Rival Schools, outro game de luta da Capcom. No evento, a empresa japonesa revelou um pouco do gameplay de Dan em uma build de desenvolvimento, que você confere logo abaixo:

Segundo os produtores, a nova temporada também terá um nível inspirado em Rose, mas nenhum detalhe foi revelado até o momento. Segundo o mapa de desenvolvimento, Dan está previsto chegar no fim de 2020, Rose no começo de 2021 e Oro e Akira no meio de 2021. Além disso, a Capcom revelou que o jogo terá um novo personagem ainda não revelado no fim de 2021.

1 more SFV character to announce but not today. Roadmap: pic.twitter.com/XwMeJ86WjV — Wario64 (@Wario64) August 5, 2020

Street Fighter V: Champion Edition já está disponível para PS4 e PC. Os novos personagens chegarão entre 2020 e 2021.

