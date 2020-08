Sucesso com memes, César Menotti revela lutra contra a balança

Apesar de viver em uma luta contra a balança, César Menotti, que forma dupla com Fabiano, conseguiu transformar em alegria o que enfrenta há muito tempo. Sucesso na internet com seus memes sobre corpo, alimentação e exercícios, o sertanejo abriu o coração em entrevista ao jornal Extra.

Quando questionado sobre sua inspiração, o cantor explicou: “Não sei dizer exatamente, foi uma surpresa pra mim também! Mas acredito que as pessoas se identificaram por eu fazer piada de mim mesmo”.

Mesmo se divertindo com o assunto, César revelou que o peso o incomoda. “Luto todos os dias contra a balança. Principalmente na questão da mobilidade, calçar o tênis cansa”.

Para lidar com a situação, o músico se joga nos exercícios físicos e se consulta com um especialista: “Vou na academia segunda, quarta e sexta. Terça e quinta, jogo tênis. Procuro me pesar no consultório, meu médico Dr. Guilherme Klein é quem monitora”.

Apesar do foco com os exercícios, a alimentação é algo que não agrada Menotti. “O pior pra mim é ter que fazer a dieta. Todas são horríveis”, confessou.