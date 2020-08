Super amigas, Bruna Marquezine exalta novo clipe de Manu Gavassi

Bruna Marquezine usou o Twitter para exaltar o novo clipe da amiga, Manu Gavassi, em parceria com Gloria Groove, lançado nesta semana. A atriz resolveu compartilhar a mensagem de um internauta que celebrou a parceria.

“Valorizem a artista brilhante que a Manu Gavassi é. Ela serviu muito e merece fazer todo o sucesso possível“, dizia o tweet.

Na quarta-feira (12), Manu surpreendeu seus fãs ao sumir com as fotos de seu Instagram, mudar o visual e assumir um novo nome nas redes sociais. Depois de toda repercussão, a “intérprete” de Malu Gabatti deu fim ao alterego e lançou, enfim, o seu trabalho com Gloria Groove.

“SAIU! Vem tacar stream nas lendas capricornianas juntas“, disparou a drag queen em seu perfil do Instagram, ao anunciar Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, sua nova música com a também cantora. “Não tenho maturidade“, completou Manu ao publicar a capa do single, eufórica da novidade.

A composição da canção é assinada pela dupla de cantores, além de Lucas Silveira — atual vocalista da banda Fresno — e Tiago Abrahão. Estes dois últimos, inclusive, também são produtores desse novo trabalho. Mesmo com algumas horas de lançamento, Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim já tem mais de 80 mil curtidas no YouTube.

valorizem a artista brilhante que a manu gavassi é, ela serviu muito e merece fazer todo o sucesso possível — josiel | HAPPY BIRTHDAY DUA (@takeitoffswift) August 21, 2020