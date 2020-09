Supernatural 15ª temporada: assista novo trailer estendido da série

O fim de um legado se aproxima! A exibição da 15ª temporada de Supernatural (Sobrenatural) tinha sido interrompida por um tempo, mas agora voltou com força total para os últimos episódios.

A partir de segunda-feira, dia 8 de setembro, a série volta para a programação continuando do ponto em que parou. Para preparar os fãs para o que está por vir, o canal The CW liberou um trailer que mostra os irmãos Winchester, Deus e o colapso do Universo que se aproxima cada vez mais. Agora, cabe a Sam e Dean uma missão maior do que qualquer outra: matar Deus.

Confira o trailer divulgado:

Mais detalhes dos episódios finais de Supernatural

Como o preview mostra, vemos Billie conversando com Dean e afirmando que, no momento em que Deus começar a destruir o planeta, eles não podem perder sequer um segundo. Por isso, o peso da missão é tão grande: a salvação da humanidade está nas mãos deles.

Além disso, o trailer da 15ª temporada de Supernatural também mostra de relance Sam e Dean quando crianças, saindo para a primeira caçada da dupla. Esse momento da vida dos irmãos deve ser mostrado em um episódio específico, como já havia sido divulgado.

“Carry On” é o título do último episódio de Sobrenatural e está programado para ir ao ar no dia 19 de novembro.