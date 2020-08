Supernatural muda roteiros de episódios finais devido à pandemia

A série Supernatural, estrelada por Jensen Ackles, Jared Padalecki e Misha Collins, vai sofrer alterações em seus roteiros por conta da pandemia do coronavírus. As medidas restritivas de proteção à propagação da covid-19, que impedem a conclusão das gravações da 15ª temporada, estão em vigor desde o mês de março.

Dessa forma, quando os episódios puderem ser produzidos novamente, as histórias seguirão por caminhos diferentes dos planejados inicialmente pelos roteiristas. Jensen Ackles, intérprete de Dean Winchester, confirmou que as mudanças no curso dos eventos da narrativa eram necessários para que as filmagens pudessem acontecer com segurança.

The CW/Reprodução

A The CW, emissora que transmite a série, anunciou que os sete episódios restantes da temporada começarão a ser exibidos em breve.

“Tivemos alguns ajustes nos roteiros que gravaríamos em março para aqueles que estamos filmando agora”, disse Ackles durante uma conversa via Zoom, na qual também estavam Jared Padalecki e Misha Collins, além dos políticos Cory Booker e MJ Hegar.

O anúncio das mudanças, no entanto, provavelmente não surpreenderão os espectadores. O público deverá entender que o contexto atual pode interferir de diversas formas nos produtos audiovisuais. No entanto, não há informações claras sobre quais foram as modificações adotadas pelos roteiristas.

Supernatural não foi a única série afetada pelo coronavírus. Muitas outras, inclusive, tiveram finais alternativos para não prolongar as produções, já que havia uma frente de episódios filmada.

Os fãs podem ficar tranquilos, pois, de acordo com os atores, os episódios finais de Sobrenatural responderão a todas as pendências abertas. Vamos ver!

Texto escrito por Matheus Rocha da Silva via Nexperts.