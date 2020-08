Suposta amante de Arthur Aguiar planeja atitude contra Mayra Cardi

Taís Lambertini, uma das supostas amantes que Arthur Aguiar teve no período que estava casado com Mayra Cardi, está querendo uma retratação da coach. Em conversa com a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a modelo revelou que está sofrendo assédios e humilhações após sua identidade ter sido revelada pela ex do ator.

De acordo com a publicação, tudo começou quando Taís mandou mensagem para Cardi, afirmando ser uma das mulheres com quem Aguiar se envolveu. Após a coach divulgar a conversa, a morena foi desmascarada com Aline Rodrigues, a verdadeira pessoa com quem o artista conversou.

“Taís ficou sensibilizada com o sofrimento, dor e angústia expostos por Mayra, a respeito da desilusão amorosa causada pelo seu cônjuge“, explicou o advogado de Lambertini, salientando que sua cliente não aprovou a divulgação dos prints.

“Com o intuito de ‘alertar e confortar’, Taís encaminhou no privado imagens com conteúdo de uma conversa íntima que teve com Arthur. A Taís não autorizou Mayra a divulgar o teor em uma comunicação em massa“, completou.

Querendo uma retratação de Mayra Cardi no Instagram em um prazo de até cinco dias úteis, a modelo afirmou que foi chamada de garota da programa pela famosa.

“O comentário realizado tem caráter tendencioso, uma vez que foi feito claramente com o objetivo de desmoralizar a Taís perante a sociedade, razão pela qual é perfeitamente cabível o pedido de retratação, acerca de seus comentários agressivos e desrespeitosos a Tais“, explicou o advogado.