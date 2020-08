Suposto namorado de Anitta tira a cueca e mostra quase tudo

Após levantar rumores de que estaria namorando ou ficando com a cantora Anitta na Croácia, o artista plástico Lucas Omulek deixou os seguidores chocados com uma publicação no Instagram.

Na foto, ele apareceu totalmente sem roupa em frente ao espelho, dizendo que estava “bem longe de sua floresta“. A parte íntima do famoso, porém, acabou ficando escondida com uma das plantas.

Imediatamente, a cantora Laryssa Bottino o chamou de Adão. “Não aguento você, Adão“, reagiu a amiga da Poderosa. “Cadê a Eva Anitta mordendo o fruto proibido?“, questionou mais um.

“Anitta com certeza já viu por baixo“, brincou um internauta. Vale lembrar que o suposto envolvimento da cantora com Lucas teria acontecido dias depois do término com Gui Araújo.

No Instagram, ela destacou: “Sim, estou solteira. Não há mais nada para dizer“. No momento, a famosa aguarda a expectativa para o destino que virá depois da quarentena que está cumprindo na Croácia.

Segundo o jornal Extra, passados os 14 dias, a cantora irá para Paris. Na cidade, a funkeira irá encontrar seu parceiro Neymar. Além da companhia do jogador, Anitta também quer ir ao local para rever amigos que tem por lá.

De acordo com a publicação, a cantora e o craque do PSG, já viveram um affair, que veio à tona quando se beijaram no Sambódromo do Rio de Janeiro, em 2019. Aquela ficada, no entanto, não teria sido a primeira entre os dois.

Confira: