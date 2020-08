Suposto namorado de Gugu chora de saudade e fala sobre disputa por herança

O Melhor da Tarde, que Cátia Fonseca apresenta na Band, trouxe uma entrevista exclusiva com Thiago Salvático nesta terça-feira (11). O suposto namorado de Gugu Liberato afirmou, em depoimento para a repórter Cíntia Lima, que ainda está de luto pela morte do apresentador – em novembro do ano passado – e que não se sente preparado para outra relação. A exposição do romance na imprensa e a briga pela herança na Justiça também pontuaram a conversa.

“Muitos não sabem quem é o Thiago Salvático. Muitos não têm a mínima noção, pensam que eu não trabalho, que não tenho uma vida ou que eu vivia às custas de uma outra pessoa. Acho que as pessoas me têm um pouco como vilão, mas não tenho nem um pouco de vilão”, lamentou o chef de cozinha.

“Desde o início, não foi eu quem foi à mídia me colocar ou me posicionar. Foi exposto à mídia o nosso relacionamento. Depois do velório dele, começaram a me procurar, começaram a publicar. Eu não quis me pronunciar em nenhum momento”, prosseguiu Thiago, garantindo que proibiu seus advogados de comentarem o relacionamento com a imprensa.

Por conta do disse-me-disse, contudo, Salvático acabou atendendo aos muitos pedidos de entrevista, inclusive da Globo: “Tive que ir ao ‘Fantástico’ pelo motivo de como as coisas estavam caminhando. Eu tinha que me posicionar. Eu queria manter tudo isso entre a Justiça e nós. Mas não foi possível”.

A disputa pelo patrimônio de Gugu, que mobiliza a viúva Rose Miriam di Matteo e os irmãos, encarregados da administração dos bens, agora é passado para o suposto namorado: “Eu desisti, mas não abri mão do meu direito. Eu sei muito bem do meu direito. Também não quero pensar nisso. Quero seguir minha vida, meus negócios e futuros planos. Não posso responder agora. No processo, nesse momento, eu não dei prosseguimento”.

Sobre a saudade do apresentador, Thiago Salvático lamentou: “É difícil. Muito difícil olhar e saber que não vou receber um bom dia ou uma ligação. São oito meses. É difícil demais”. Ele revelou, ainda, que os dois costumavam se presentear com rosas e que participariam do casamento da irmã de Thiago, no Sul do Brasil; Gugu não pode comparecer ao evento por conta de uma gripe. “Eu penso nele todo dia, de quando acordo a quando vou dormir. Sempre. É muito difícil”, concluiu.

Maria do Céu, mãe de Gugu Liberato, também foi assunto do bate-papo. “Tive várias vezes vontade de entrar em contato, sim, não irei dizer que não. Até mesmo no velório, gostaria de ter conversado com ela. Mas quis respeitar a dor. Se a minha dor era grande, imagino que a dela era inexplicavelmente mais. Eu respeitei e respeito. Sei que um dia a gente vai conversar”, declarou.

Confira: