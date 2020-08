Surface Duo: Microsoft confirma celular de 2 telas por US$ 1,4 mil

A Microsoft está oficialmente de volta ao mercado dos smartphones. Depois de muitos vazamentos e teasers postados por executivos da companhia, a empresa revelou nesta quarta-feira (12) o Surface Duo, dispositivo de duas telas com Android 10 e que é direcionado para todos os públicos, seja para navegação diária, seja para entretenimento ou produtividade.

Em vez de optar por um formato dobrável, como o Galaxy Z Fold 2, o Surface Duo é composto por dois painéis OLED iguais de 5,6 polegadas que podem atuar em conjunto ou abrindo aplicativos e ambientes separados. Juntos, eles viram o que a empresa chama de “espaço de trabalho” de 8,1 polegadas com resolução de 2.700×1.800 pixels. Eles são acompanhados de proteção Gorilla Glass, garantindo resistência contra riscos e pancadas.

A empresa passou todo o ano de 2020 testando novas possibilidades para o aparelho e trabalhou com a Google para oferecer uma experiência dinâmica de navegação no painel duplo. Além de todos os apps rodarem normalmente, os serviços da Microsoft devem ser otimizados para o novo estilo, incluindo OneDrive e pacote Office. Ele ainda suporta a Surface Pen tanto em modelos antigos quanto no mais recente, mas o acessório não está incluso na caixa.

O Surface Duo com a interface personalizada do Android.Fonte: Microsoft

A câmera, que foi descrita pela Microsoft como “uma das melhores do mercado” no início do projeto, não parece ter atingido esse patamar. Trata-se de um único sensor de 11 MP com otimizador de imagem via inteligência artificial, vários modos de retrato para condições não tão ideais, zoom de até 7 vezes e gravação em 4K.

Até por ter ficado 1 ano em estágio de aperfeiçoamento, o dispositivo não traz o hardware de ponta de dispositivos do segundo semestre de 2020. Ainda assim, não deve fazer feio: o processador é um Snapdragon 855, acompanhado de 6 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento. O modelo não tem conectividade 5G, mas não fique surpreso se uma edição especial for revelada no futuro.

Em termos de bateria, a empresa dividiu a fonte de armazenamento de energia, colocando uma em cada metade do dispositivo. Ao todo, a capacidade é de 3.577 mAh, um valor não muito alto, mas que tem garantia de 1 dia inteiro de uso casual e até 15 horas e meia de reprodução de vídeo contínuo, segundo a Microsoft.

Disponibilidade

O Surface Duo será liberado oficialmente em 10 de setembro de 2020. A pré-venda nos Estados Unidos começa hoje (12) na AT&T, Best Buy e loja da Microsoft.

O valor é de US$ 1.399 (cerca de R$ 7,5 mil em conversão direta). Por enquanto, não há detalhes sobre o lançamento do modelo fora dos EUA.