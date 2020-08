Surface Duo terá Android atualizado por 3 anos, garante Microsoft

A Microsoft revelou que o celular dobrável Surface Duo terá suporte estendido para o Android. O celular dobrável da empresa, que será lançado em setembro por US$ 1.400, contará com três anos de atualização de sistema operacional e pacotes de segurança garantidos.

O Surface Duo será lançado no dia 10 do mês que vem e chegará ao mercado rodando o Android 10. Ainda este ano, o aparelho deve receber o Android 11 e, com a confirmação da Microsoft, podemos esperar as atualizações para mais duas edições do sistema da Google no celular.

Surface Duo, o celular de duas telas da MicrosoftFonte: Android Central

A novidade mostra que a Microsoft está comprometida a entregar suporte estendido para seu smartphone, seguindo os passos de fabricantes como Google e até a Samsung (nos top de linha, pelo menos). A empresa responsável pelo Android entrega três anos de updates para os celulares da linha Pixel e a fabricante sul-coreana começará a oferecer mais atualizações a partir deste ano.

Novo conceito para “celular dobrável”

O Surface Duo marca o retorno da Microsoft ao mercado de smartphones. O produto conta com duas telas e virá para disputar no mercado de celulares dobráveis, que inclui modelos como o Galaxy Fold, mas sem utilizar uma tela flexível.

Fonte: Android Police

O aparelho conta com dois painéis OLED com 5,6 polegadas, protegidos com Gorilla Glass, que juntos formam uma “área de trabalho” com 8,1 polegadas e resolução de 2.700 x 1.800 pixels. O produto deve ser uma boa pedida para usuários corporativos e promete trazer otimizações para aplicativos do pacote Office.

Em seu interior, o Surface Duo conta com um processador Snapdragon 855, modelo top de linha da Qualcomm no ano passado, trabalhando com 6 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento. A bateria é de 3.577 mAh e promete entregar até um dia de uso moderado.