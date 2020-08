Suspeitas de assassinato, filha de Belchior e namorada se entregam à polícia

Isabela Menegheli Belchior, filha do cantor Belchior, e Jaqueline Priscila Dornelas, foram presas na última quinta-feira depois que se apresentaram a uma delegacia de polícia em São Carlos, no interior de São Paulo. O casal é suspeito de assassinar o metalúrgico Leizer Buchiwieser dos Santos, em agosto do ano passado.

Isabela e Jaqueline estavam foragidas desde março, quando mandados de prisão temporária foram expedidos em nome delas. Dois irmãos de Jaqueline se tornaram suspeitos de participação no crime. Os policiais e o delegado Gilberto de Aquino, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que investiga o caso, foram pegos de surpresa com a aparição das investigadas.

A filha do cantor Belchior, morto em 2017, confessou que de uma facada em Santos, mas alegou legítima defesa. No depoimento, ela disse que o metalúrgico tentou forçá-la a fazer sexo e por isso reagiu. “Os interrogatórios foram feitos ontem e, segundo consta, a Isabela assumiu que deu uma facada em Santos alegando que ele atentou sexualmente contra ela, de forma forçada. Nós, no entanto, apuramos que esse encontro foi todo marcado via chat, e ele pagaria por esse encontro”, disse o delegado ao site.

“Acabaram matando ele no local, colocaram no carro, jogaram o corpo em um lugar e incendiaram o veículo. Nós investigávamos o caso como homicídio, depois fomos descobrindo o envolvimento de Leizer com a pedofilia”, contou Aquino.

A polícia suspeitou da participação de Leizer em crimes sexuais com menores de idade quando usuários de uma rede social comemoraram a sua morte. Para a polícia, Isabela e Jaqueline aceitaram o encontro com Santos para extorqui-lo, mas teria dado errado, o que culminou no assassinato. As advogadas da dupla negam que elas tenham cometido o crime e vão pedir a revogação da prisão temporária.