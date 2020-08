Switch e Animal Crossing aumentam lucros da Nintendo em 428%

A Nintendo registrou um crescimento de 428% em seus lucros no último trimestre. A empresa fechou o período com aproximadamente US$ 1,37 bilhão, cerca de R$ 7,35 bilhões, após o sucesso do jogo Animal Crossing: New Horizons durante o período de pandemia.

Lançado em março, o game de simulação com elementos online ganhou a atenção de muitas pessoas durante a quarentena. Segundo a Nintendo, o título já teve mais de 22,4 milhões de cópias comercializadas desde sua chegada ao mercado.

Novo Animal Crossing impulsionou os ganhos da NintendoFonte: Nintendo

Com esses números, o jogo se tornou o segundo mais vendido na história do Switch. Animal Crossing: New Horizons só fica atrás de Mario Kart 8 Deluxe, que teve 26,7 milhões de cópias comercializadas desde 2017, quando chegou ao mercado.

O sucesso do novo Animal Crossing impulsionou as vendas do Nintendo Switch no trimestre. Durante os últimos três meses, a companhia conseguiu comercializar 5,67 milhões de unidades do console, que está disponível na versão híbrida e também 100% portátil, chamada Switch Lite.

Versão híbrida do Nintendo Switch utilizada em modo portátilFonte: Pocket Lint

O número leva as vendas totais do Nintendo Switch para 61,4 milhões, quantidade impressionante para um dispositivo com apenas três anos de mercado. A empresa acredita, ainda, que mais 19 milhões de unidades serão comercializadas até o fim do ano fiscal, que se encerra em março de 2020.

Com isso, a empresa mantém suas perspectivas de crescimento para o início do ano que vem e não prevê quedas causadas pela concorrência. No fim deste ano, a Sony e a Microsoft lançarão os consoles de próxima geração PS5 e Xbox Series X.