Na final do returno do Campeonato Gaúcho, o Inter precisará quebrar um tabu para superar o Grêmio. O Colorado não derrota o rival desde setembro de 2018, o que totaliza sete clássicos sem vitória.

Entretanto, para o meia Thiago Galhardo, a equipe não deve chegar pressionada para o confronto. O jogador destacou que todo o elenco está bem psicologicamente e fez uma projeção para o duelo decisivo.

“Eu sempre digo que os tabus foram feitos para serem quebrados. Então quando se passa muito tempo sem vencer, você está mais próximo de quebrar o tabu do que permanecer nele. Nós estamos voltando hoje e temos que pensar em nos recuperarmos fisicamente. Tenho certeza que o Coudet não vai mudar muito nosso estilo de jogo, de atacar o tempo inteiro e ter a posse para criarmos oportunidades. Então psicologicamente está todo mundo muito bem”, declarou o atleta.

Ricardo Duarte/Internacional

“Para ser campeão não podemos escolher adversário e que bom que vai ser com um Gre-Nal. Tenho certeza que será um grande jogo. Obviamente, aquele que errar menos terá a chance de ser campeão e eu espero que seja a gente para que possamos quebrar esse tabu e levantar a taça”, completou.

O Inter ainda pretende romper outra marca negativa para derrotar o Tricolor. Nos últimos três Gre-Nais, que foram sob o comando de Eduardo Coudet, a equipe não conseguiu balançar as redes do rival. Galhardo comentou que a situação é ruim, mas declarou que “as coisas vão sair naturalmente” por conta das diversas chances criadas pelo Colorado.

“Para nós, como time, ficar sem marcar é sempre ruim, até pela forma como o Coudet joga. Mas o que mais nos deixa feliz como atletas é ver as oportunidades criadas e, nos clássicos, principalmente o da Libertadores, nós criamos chances e tivemos mais posse de bola mesmo com torcida e campo deles. Então acho que as coisas vão sair naturalmente. Nós vamos em busca de marcar os gols, vencer o jogo e nos sagrarmos campeões”, disse.

A final do segundo turno do Gauchão será realizada nesta quarta-feira, às 21h30 (Brasília), na Arena do Grêmio. O vencedor vai disputar o título do Estadual com o Caixas, campeão do primeiro turno.