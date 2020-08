Tadeu Schmidt diverte fãs ao mostrar resultado de deslize com filtro solar

Tadeu Schmidt pode ser visto semanalmente nas telas da Globo, no comando do Fantástico. No entanto, uma atitude nada fantástica lhe rendeu um pequeno incômodo que, com muito bom humor, foi retratado por ele nas redes sociais.

“Ah, não! Já não bastavam os pés?! Tinha que esquecer de passar filtro solar nos braços? Estou virando o homem-zebra, todo listrado“, escreveu o apresentador ao mostrar uma foto com duas cores nos braços, devido à falta de proteção adequada. A confissão veio como um alerta e também divertiu internautas.

“Não sei se é só comigo, mas leio as suas legendas escutando sua voz“, escreveu um internauta, ressaltando a marcante narrativa de Tadeu. “Pensei que já estivesse posicionado para a vacina“, sugeriu outro, fazendo graça com a demora da vacina contra a Covid-19. “Lembrei da zebra do ‘Fantástico’… Coluna 1, coluna 2… Pensa no lado positivo, assim você poderá voltar esse quadro“, disparou uma fã, tirando sarro do ídolo ao relembrar um antigo quadro do dominical.

Por falar em exposição solar, Tadeu Schmidt foi — protegido com sua máscara — jogar golfe e admirou-se com um de seus feitos: “Segundo hole-in-one da minha vida! Pra quem não acompanha golfe, Hole-in-one é acertar o buraco com a primeira tacada. É coisa que um amador, como eu, tem que se dar por muito feliz de fazer uma vez na vida. E eu acabo de fazer pela segunda vez! Que alegria“.

“O buraco 6 estava a 169 jardas (154 metros) de distância. Bati o ferro 6 mais perfeito da vida, e a bola já decolou na linha do buraco. Na hora, parecia que apenas tinha ficado pertíssimo, porque dava pra avistar um tiquinho da bola.Mas quando eu me aproximei do green, outro grupo de jogadores que estava passando por ali começou a bater palmas e comemorar“, finalizou o simpático e solícito famoso.

