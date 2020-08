Taís Araújo posta foto completamente pelada e recebe elogios

Taís Araújo chamou a atenção dos seus seguidores, nesta quinta-feira (6), ao relembrar um ensaio em que posou para as lentes do fotógrafo Bob Wolfenson. No clique, em preto e branco, a famosa apareceu completamente pelada.

“Sem roupa e sem legenda”, escreveu a atriz no Instagram. Na imagem, Taís Araújo cobriu os seios apenas com os braços e foi muito elogiada pelos seus seguidores.

“Só na beleza e no cabelão”, disse uma das fãs. “Deusa”, declarou outro. “Linda demais”, elogiou um terceiro admirador da global. “Sem defeitos”, comentou mais um.

Em postagem recente, a intérprete de Vitória de Amor de Mãe agitou as redes sociais após publicar uma foto em que apareceu com barrigão de grávida. Na ocasião, até Lázaro Ramos se mostrou confuso com a companheira.

Cabe lembrar que Taís Araújo está sem gravar o folhetim de Manuela Dias desde março, quando a pandemia do novo coronavírus foi decretada em todo o mundo. A previsão é de que as filmagens retornem ainda neste mês. No entanto, a segunda parte da novela só deverá ser exibida a partir de 2021.