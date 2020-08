Tamanho dos seios de Bruna Marquezine repercute em nova foto de biquíni

Bruna Marquezine voltou a repercutir por causa de suas fotos mais recentes no Instagram, nas quais apareceu de biquíni, mas um detalhe em especial acabou chamando atenção.

No Instagram, o perfil de humor Gina Indelicada repostou uma publicação que dizia: “Às vezes eu tô tristinha sem meu silicone, a Bruna Marquerzine posta foto e me dá forças pra continuar, ícone”.

O comentário em questão foi feito por conta do tamanho pequeno dos seios da atriz, que acabou virando assunto nas respostas ao post.

“Isso mulheres, sejam livres para escolher fazer plástica se for do seu agrado, ou não. Tá tudo bem, você é dona do seu corpo!”, disparou uma, defendendo o implante de silicone.

“Que peitão o que, eu só queria ter uma barriga dessas comendo como se não tivesse amanhã”, disparou outra, referindo-se ao abdômen trincado da atriz.

“Com essa barriga quem precisa de peito?”, disse mais uma. “Google, como ter a barriga da Marquezine comendo pizza, pudim e bolo? (Pesquisar)”, comentou uma quarta pessoa.

Vale lembrar que a foto em questão foi tirada durante uma viagem de lazer, mesmo em período de pandemia do novo coronavírus.

Sem marcar a localização ou explicar há quantos dias está de férias, Marquezine postou fotos numa praia paradisíaca em sua conta do Instagram, na noite de segunda-feira (10).

“Por mais semanas como essa. (Ei, você aí de cima, obrigada por tanto)“, escreveu a artista na legenda.

Na galeria de imagens compartilhada por Bruna, imagens noturnas e diurnas, as delícias provadas por ela nesse passeio e, é claro, seu corpo escultural. A atriz esbanjou a boa forma em biquínis fio dental, mostrando sua barriga tanquinho e o bumbum de fazer inveja.

Além do número de curtidas ultrapassar 1 milhão e 300 mil, vários famosos se renderam à sensualidade da musa. “Garota! Como você é linda! Como eu amo“, escreveu a atriz Giovanna Ewbank. “Mas é linda demais, senhor“, completou a cantora Iza. Pabllo Vittar apenas colocou emojis de olhar apaixonado, assim como Monique Alfradique.

Os fãs de Bruna Marquezine também exaltaram às curvas da atriz. “Tu não tem limite, né garota?! Caraca, tô cansada de ter uma parada cardíaca com toda foto que você posta“, brincou uma seguidora. “Vou colocar essas fotos na porta da minha geladeira pra me inspirar“, disparou outra, admitindo que toma a ídola como inspiração.

Confira: