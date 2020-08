Tatá Werneck escreve relato emocionante sobre ser mãe e mulher

Tatá Werneck está há mais de 3 anos juntos com Rafael Vitti e deu à luz, há 9 meses, sua primeira filha. Em seu perfil do Instagram, a atriz divulgou uma foto para lá de fofa com Clara Maria e caprichou num desabafo tocante.

No registro, a apresentadora do Lady Night apareceu maquiada, mas logo avisou: “O batom não esconde os olhos cansados. Sou a melhor mãe que posso ser. A MELHOR que POSSO. Não a melhor do mundo. A melhor que posso. E meu amor não tem limites“.

Dando o tom de sua fala, Tatá explicou a razão de tal posicionamento: “Às vezes vejo outras mulheres julgando a maternidade das outras… Ainda existe espaço pra isso? Não existe mais isso de ‘mãe deve ser assim’, ‘mulher tem que’. Foi se o tempo do julgamento“.

Instigando a mudança em hábitos machistas, a mãe de Clara Maria trouxe uma mensagem positiva: “Aberta a era da empatia. Da compreensão. Julgar a maternidade do outro é cruel. De palpite apenas a quem te pedir. Mães… Libertem-se! Sofremos. Sorrimos. Doamos. Fazemos nosso melhor! E que fique ao nosso lado só quem quiser contribuir e ajudar“.

Ingrid Guimarães, que também é mãe, exaltou Tatá Werneck: “Eu acho você é uma mãe maravilhosa“. A atriz Maria Clara Gueiros se mostrou concordante à mensagem: “Muito bom!!! Sempre falei a mesma coisa pros meus filhos. Cada mãe é a mãe que pode ser. Parabéns“. A publicação recebeu mais de 1 milhão de curtidas.

Confira: