Tatá Werneck exibe barriga trincada e faz piada

Ainda não é dia de TBT, mas Tatá Werneck decidiu postar uma foto antiga nesta quarta-feira (19). No Instagram, a apresentadora postou um registro de alguns anos atrás, em que aparece de biquíni e com a barriga trincada.

“Não é de hoje não tá gente? Que eu tive filha e realmente mudou bastante coisa. Mas hoje me sinto muito mais saudável”, legendou a artista.

Sempre divertida, Tatá finalizou: “Não faço exercícios e tenho me alimentado pior. Não estou mais saudável. Disse apenas que me ‘sinto’”.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Psicológico positivo nos torna mais saudável do que muitos alimentos”, analisou um internauta. “Hahahaha você é ótima“, divertiu-se uma fã. “Maravilhosa, linda linda”, elogiou uma terceira.

Vale lembrar que logo mais Tatá Werneck voltará para as telas do Multishow. Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, a quinta temporada do Lady Night começará a ser gravada no próximo dia 21.