Tatá Werneck faz homenagem bem especial a Rafa Vitti e lembra Dark

Tatá Werneck aproveitou o Dia dos Pais para parabenizar o marido Rafa Vitti, neste domingo (9). No post do Instagram, a famosa mostrou o ator com a filha dos dois, Clara Maria, no colo. Já na legenda, ela fez uma referência à série Dark, da Netflix.

“Ser sua filha é sem dúvida, uma benção. Espero que você esteja entendendo o recado. Eu sou sua filha, Rafa. A pergunta não é onde? Mas quando”, escreveu a apresentadora do Lady Night.

Os seguidores do casal, então, se divertiram com o post de Tatá Werneck. “Paternidade deixou Vitti mais gato”, afirmou Leandro Ramos, que integra o Choque de Cultura. Ingrid Guimarães deu risada da postagem.

“Tenho certeza de que a deusa agradecerá todos os dias pelo pai que tem”, completou Werneck, mostrando que ela não vive só de zoeira e sabe ser fofa com o esposo.

Recentemente, inclusive, a humorista esclareceu o motivo de Rafael Vitti ter sumido das redes sociais. Ela falou sobre o assunto quando foi questionada por uma seguidora em um post fofo em que surgiu com a filha.

“O que o Rafa anda fazendo que não posta mais stories pra nós?”, questionou uma internauta. “Do dia a dia com a fofinha de vocês, das plantinhas”, completou. Tatá respondeu que o marido deu um tempo da web. “Está dando um ‘detox’ de redes sociais. Faz muito bem”, afirmou.