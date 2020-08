Tatá Werneck pode usar capacete especial na nova temporada do Lady Night

Neurótica assumida com a situação da pandemia do coronavírus, Tatá Werneck pode contar com um acessório inusitado na nova temporada do Lady Night. Com as gravações rolando desde a última sexta-feira (21), a apresentadora deve ganhar um capacete especial para gravar os novos programas.

Segundo a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a produção do talk-show do Multishow e da Globo estuda a possibilidade de criar o objeto cenográfico para os episódios inéditos gravado em plena pandemia.

Um mini-protocolo de segurança foi estabelecido para a retomada dos trabalhos. Uma das novas normas é o fim dos selinhos que Tatá costuma dar em seus entrevistados. Os convidados confirmados na atração passaram por testes do coronavírus. As gravações do quadro Entrevista com Especialista serão feitas separadamente.

Os entrevistados devem já chegar ao estúdio arrumados e maquiados. A presença de assessores, maquiadores e stylists como acompanhantes está terminantemente proibida. A ordem é que as gravações ocorram da maneira mais rápida possível. A ideia é evitar a aglomeração nos bastidores.

Além de outras mudanças em prática para a devida adequação à nova realidade imposta pela pandemia de coronavírus. Os novos episódios irão contar com plateia virtual. A participação do público deve se dar nos mesmos moldes utilizados pelo Caldeirão do Huck, com as pessoas aparecendo através de videoconferência.

Os apresentadores Xuxa Meneghel e Luciano Huck serão os primeiros entrevistados desta nova leva. A lista de convidados já está fechada e, nesta temporada, os produtores darão preferência a casais. Por conta disso, Otaviano Costa e Flávia Alessandra, além de Camila Queiroz e Klebber Toledo, devem constar no programa. Com estreia prevista para o dia 26 de outubro, esta temporada do Lady Night deverá contar com 20 episódios. Espera-se que o talk show chegue em 2021 na grade de televisão aberta, com a Globo exibindo os episódios gravados para o Multishow.