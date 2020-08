Tatá Werneck retoma Lady Night com Xuxa, Huck e plateia virtual

Com as gravações de sua nova temporada marcada para 20 de agosto, o Lady Night, que Tatá Werneck comanda no Multishow, já tem os seus primeiros convidados definidos, além de outras mudanças em prática para a devida adequação à nova realidade imposta pela pandemia de coronavírus.

Segundo a coluna de Fefito, do UOL, os novos episódios irão contar com plateia virtual. A participação do público deve se dar nos mesmos moldes utilizados pelo Caldeirão do Huck, com as pessoas aparecendo através de videoconferência.

Os apresentadores Xuxa Meneghel e Luciano Huck serão os primeiros entrevistados desta nova leva. A lista de convidados já está fechada e, nesta temporada, os produtores darão preferência a casais. Por conta disso, Otaviano Costa e Flávia Alessandra, além de Camila Queiroz e Klebber Toledo, devem constar no programa.

Com estreia prevista para o dia 26 de outubro, esta temporada do Lady Night deverá contar com 20 episódios. Espera-se que o talk show chegue em 2021 na grade de televisão aberta, com a Globo exibindo os episódios gravados para o Multishow.

A volta do programa também marca a retomada da carreira da humorista. Tatá Werneck está de licença desde o nascimento da primeira filha, Clara Maria, em outubro passado. Toda a equipe de produção deverá seguir um protocolo sanitário para evitar surtos de Covid-19.