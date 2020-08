Tatá Werneck revela motivo pelo qual Rafael Vitti sumiu das redes sociais

Tatá Werneck esclareceu o motivo de Rafael Vitti ter sumido das redes sociais. A atriz falou sobre o assunto quando foi questionada por uma seguidora em um post fofo em que surgiu com a filha, Clara Maria, de 9 meses.

“Li cinco livros diferentes na quarentena. E 117 vezes o mesmo livro adorável do Zip, que perdeu a casa que estava nas costas”, escreveu a apresentadora na legenda, se referindo a um conto infantil.

“O que o Rafa anda fazendo que não posta mais stories pra nós?”, questionou uma internauta. “Do dia a dia com a fofinha de vocês, das plantinhas”, completou. Tatá respondeu que o marido deu um tempo da web. “Está dando um ‘detox’ de redes sociais. Faz muito bem”, afirmou.

A última publicação do perfil de Rafa Vitti no Instagram foi no dia 25 de junho. Ele emprestou o espaço para a atriz Ana Beatriz Nogueira, que anunciou o seu novo trabalho. Antes, em 18 de junho, ele compartilhou um tbt de quando era criança ao lado da mãe. “Amor amor amor…. Amor infinito”, enalteceu o galã.

Na publicação de Werneck, a famosa recebeu recados fofos de amigas famosas. “Eu li 6 mas parei… Preciso voltar. A foto tá linda”, declarou Maisa Silva. “Essa história é ótima. Já fiquei presa nela várias vezes também”, afirmou Fernanda Gentil.

Confira: